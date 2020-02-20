أسطورة ليفربول يطالب بصفقة هجومية كبيرة لتعويض صلاح

طالب جايمي كاراغر، أسطورة ليفربول السابق، إدارة النادي بإبرام صفقة هجومية كبرى الصيف القادم، لتعويض غياب محمد صلاح وساديو ماني خلال مشاركتهما في كأس الأمم الإفريقية.

وقال كاراجار في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "من الممكن أن تتغير الأمور سريعاً، إذا نظرت إلى مواجهة الثلاثاء (أمام أتلتيكو مدريد)، المشكلة الكبرى بالنسبة لليفربول تكون عندما يغيب أحد الثلاثي الأمامي."

وتابع: "كان لا بد من استبدال ماني والذي شارك هو ديفوك أوريغي الذي أصبح أسطورة لليفربول بسبب ما حدث الموسم الماضي، لكنه لم يكن الخيار المثالي بالنسبة لفريق عالمي.

"ليفربول بحاجة إلى لاعب مهاجم على مستوى كبير في الصيف، جايدون سانشو أم تيمو فيرنر؟ أتمنى أن يجلبهما النادي سوياً".

"أيضاً، لا بد أن تقوم بالتفكير في الإصابات وفي أمم إفريقيا الموسم المقبل حيث سيبتعد صلاح وماني، ومن المؤكد أن ليفربول سيتوجه لشراء لاعب مهاجم، ويبقى السؤال من سيكون هذا اللاعب؟"