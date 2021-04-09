أسطورة ليفربول يطالب بضم «لاعب مثالي» محل صلاح وماني

تحدث أسطورة ليفربول، جون بارنز، عن ضرورة التحرك بقوة في سوق الانتقالات الصيفي للتعاقد مع من يخلف الثلاثي الهجومي الحالي للفريق.

واعتمد ليفربول على الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو خلال السنوات الأخيرة في عهد المدرب يورغن كلوب، وهي أعوام شهدت نجاحاً كبيراً أدى إلى تتويج الريدز بلقب دوري الأبطال عام 2019، ولقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

وسجل صلاح 27 هدفاً في مختلف البطولات هذا الموسم، وهو ثاني أفضل سجل تهديفي للاعب من البريميير ليغ في مختلف البطولات هذا الموسم بعد هداف توتنهام هاري كاين (29).

ولا يتوقع بارنز رحيل أي من الثلاثي الهجومي الحالي للريدز، لكنه مع ذلك يرى أنه من الأفضل التحرك لضم مهاجم جديد.

ويؤمن نجم الريدز السابق أن عثمان ديمبيلي، جناح برشلونة، سيكون خياراً مثالياً.

وقال بارنز في حديث نقلته صحيفة ليفربول إيكو: «ديمبيلي سيكون مثالياً للشق الهجومي في الفريق من خلال طريقة لعبه المباشرة.

«بين جميع اللاعبين المرتبطين بالانضمام لليفربول، سيكون ديمبيلي لاعباً مثالياً سيثير حماسة الجماهير. اذا كان يريد الإستمرار في اللعب مع الأندية الكبرى مثل برشلونة، فسيكون ليفربول الاختيار الأنسب لذلك (في خطوته التالية مع الأندية).

«إنه لاعب يناسب طريقة لعب ليفربول، وأعتقد أن ليفربول سيكون مهتماً بمثل هذه النوعية من اللاعبين.

«لا أرى أي سبب يدعو لرحيل الثلاثي الهجومي، فهم يحبون ليفربول والأمور تسير هناك على ما يرام.

«لا أعتقد أن هناك أي سبب لأي من الثلاثي الهجومي يجعله يفكر في أن يرحل نحو الطموح للمزيد (من النجاح) لأنهم فازوا بالدوري ودوري الأبطال هنا، لذلك من الصعب أن يكون هناك أزيد من ذلك في جانب آخر.

«من حيث الإمكانيات والنجاح، لن يحصلوا على أكثر من ذلك في أي مكان آخر، الأمر فقط يتعلق بما اذا كانوا يبحثون عن تحد جديد.

«بعضهم يقترب من عامه الـ 28 أو الـ 29، وفي بعض الأحيان يفكر اللاعبون في الرحيل (عند هذه المرحلة العمرية)».