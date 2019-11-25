أسطورة هولندا: زياش أحق من محرز بالتواجد في مان سيتي

يحظى النجم حكيم زياش، بإشادة كبيرة من قبل الخبراء، بفعل الإمكانات التي أظهرها الموسمين الماضي والحالي، مع أياكس أمستردام على الصعيدين المحلي والأوروبي.

وانضم أسطورة الكرة الهولندية، فرانك دي بور، المدير الفني الحالي لأتلانتا يونايتد لقائمة المشيدين بالمغربي، حيث يرى قلب الدفاع السابق، بأن نجم أياكس قادر على اللعب لأكبر الفرق الأوروبية، خاصة مع اعتياده على أجواء دوري أبطال أوروبا وتألقه في المسابقة بآخر موسمين.

ولم يكتف دي بور بالإشادة بزياش، بل وضعه في قلب مقارنة بالنجم رياض محرز، حيث يرى أن هداف أياكس قادر على خطف مكانة بطل إفريقيا في نادٍ مثل مانشستر سيتي.

وقال دي بور خلال تحليله لمباراة أياكس أمستردام وهيراكليس على قناة "فوكس سبورت" الهولندية: "زياش لاعب باستطاعته اللعب مع نادٍ كبير ولديه القدرة على التعامل مع هذا الوضع".

وتابع دي بور الذي احترف سابقاً في الدوري القطري: "محرز ليس أفضل منه، وزياش أثبت ذلك في دوري الأبطال، فلماذا لا نراه مكان محرز في مانشستر سيتي".

وختم تصريحاته بالقول: "صحيح أن لديه الرغبة في الانتقال إلى نادٍ من المستوى الأول، لكني أظن أن إشبيلية كان سيشكل تحدياً كبيراً له، فرغم أنه نادٍ أقل مستوى من أتلتيكو وريال وبرشلونة، إلا أنه يبقى فريقاً متألقاً دائماً في الدوري الأوروبي".