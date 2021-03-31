أسطورة يوفنتوس يحث النادي على ضم أغويرو

طالب فرانكو كوزيو، مهاجم يوفنتوس السابق النادي بالتعاقد مع سيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي.

وأعلن النادي الإنجليزي أعلن رسمياً رحيل النجم الأرجنتيني بعد نهاية عقده في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وارتبط اللاعب بالانضمام إلى يوفنتوس وإنتر ميلان وبرشلونة.

وأوضح كوزيو في تصريحات عبر صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية: “سيكون أغويرو مثالياً ليوفنتوس، أثبت أن بإمكانه أن يكون مفيداً للعديد من الأندية شرط أن يكون لائقاً بنسبة 100 في المائة.

“لم يعد اللاعبون كباراً في عمر 32 عاماً، لو كنت في يوفنتوس لعرضت عليه عقداً لموسمين، لأني مقتنع بأنه لا يزال بإمكانه تقديم الكثير”.

وأتم: “يمكن أن يكون مثل (كارلوس) تيفيز، لكن يجب أن يكون متحمساً ومستعداً للفوز، كما فعل كارلوس”.

يذكر أن تيفيز انتقل إلى يوفنتوس صيف عام 2013 قادماً من مانشستر سيتي، واستمر مع البيانكونيري لموسمين.