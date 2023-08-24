  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. أسعار تذاكر مباراة ميسي الأولى في الدوري الأميركي تصل لمبالغ خيالية

أسعار تذاكر مباراة ميسي الأولى في الدوري الأميركي تصل لمبالغ خيالية

تاريخ النشر: 24 آب / أغسطس 2023 - 01:27
ليونيل ميسي (Photo by ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
ليونيل ميسي (Photo by ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

بات الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي على أعتاب خوض مباراته الأولى في الدوري الأميركي للمحترفين في صفوف إنتر ميامي.

ومع أنه خاض عدة مباريات رسمية مع الفريق، إلا أنه لم يشارك معه بعد في بطولة الدوري المحلي.

ويخوض إنتر ميامي مواجهته القادمة في القسم الشرقي من الدوري أمام نيويورك ريد بولز يوم السبت المقبل.

ومع أن المدرب خيراردو مارتينو ألمح إلى أن "ليو" قد لا يشارك في اللقاء منذ بدايته من أجل منحه قسطا من الراحة، إلا أن ذلك لم يمنع من تجاوز أسعار بعض التذاكر لحاجز الـ 20 ألف دولار.

وقالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن أعلى قيمة مسجلة لأحد التذاكر وصلت إلى 23,528 دولار.

وقاد ميسي فريقه الجديد للظفر بلقب كأس الدوريات، كما أنه أوصله لنهائي كأس لامار هانت (بطولة أميركا المفتوحة) بعد التغلب على سينسيناتي فجر الخميس بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما بنتيجة 3-3 في الزمنين الأصلي والإضافي.

كلمات دالة:ليونيل ميسيإنتر مياميالدوري الأميركي للمحترفيننيويورك ريد بولزخيراردو مارتينو

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن