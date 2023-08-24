أسعار تذاكر مباراة ميسي الأولى في الدوري الأميركي تصل لمبالغ خيالية

بات الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي على أعتاب خوض مباراته الأولى في الدوري الأميركي للمحترفين في صفوف إنتر ميامي.

ومع أنه خاض عدة مباريات رسمية مع الفريق، إلا أنه لم يشارك معه بعد في بطولة الدوري المحلي.

ويخوض إنتر ميامي مواجهته القادمة في القسم الشرقي من الدوري أمام نيويورك ريد بولز يوم السبت المقبل.

ومع أن المدرب خيراردو مارتينو ألمح إلى أن "ليو" قد لا يشارك في اللقاء منذ بدايته من أجل منحه قسطا من الراحة، إلا أن ذلك لم يمنع من تجاوز أسعار بعض التذاكر لحاجز الـ 20 ألف دولار.

وقالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن أعلى قيمة مسجلة لأحد التذاكر وصلت إلى 23,528 دولار.

وقاد ميسي فريقه الجديد للظفر بلقب كأس الدوريات، كما أنه أوصله لنهائي كأس لامار هانت (بطولة أميركا المفتوحة) بعد التغلب على سينسيناتي فجر الخميس بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما بنتيجة 3-3 في الزمنين الأصلي والإضافي.