أسهم سانشو ترتفع في إنجلترا بعد تألقه مع دورتموند

أثنى أوين هارغريفز، نجم مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ السابق، على مواطنه جايدون سانشو الذي يقدم أداءً قوياً في مباريات فريقه بالدوري الألماني هذا الموسم مع بوروسيا دورتموند.

وقال الإنجليزي، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول لندن": ”سانشو يجعل أي فريق يلعب له أفضل، هذا بالتأكيد.

”الجميع يحب أن يكون لديه سانشو، مانشستر يونايتد مانشسنتر سيتي، أعتقد أنه بذلك المستوى الذي يؤهله من أجل اللعب في هذه الفرق.

”يونايتد وتشيلسي وآرسنال يرغبون جميعها في الحصول على سانشو، والأمر يعتمد عليه وعلى من يمكنه تحمل تكاليف انتقاله”.

وتابع هارغريفز حديثه قائلاً: ”سيتكلف حضوره الكثير لكنه يستحق ذلك، أود أن أراه من جديد وهو يلعب في الدوري الإنجليزي”، وأكمل قائلاً: ”هو موهبة جيل، وبأهدافه التي يسجلها ويصنعها يمكنه اللعب في مراكز مختلفة”.

وكان سانشو قد أحرز ثلاثة أهداف في الفوز الكبير الذي حققه بوروسيا دورتموند على حساب باديربورن في إطار المرحلة الـ 29 من الدوري الألماني، حيث فاز الفريق بستة أهدافٍ لهدف.