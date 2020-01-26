أسوأ أرقام ميسي منذ عام 2017 في السقوط أمام فالنسيا

سجل النجم ليونيل ميسي أسوأ نتيجة له خلال مباراة برشلونة أمام مستضيفه فالنسيا (0-2) ضمن المرحلة الـ 21 من الدوري الإسباني.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى تراجع أداء الأرجنتيني في الشوط الأول، وتحسنه بعض الشيء خلال الشوط الثاني، لكن ذلك لم يكن كافياً لتجنب الهزيمة على ملعب ميستايا.

وأهدر ميسي عدة فرص للتسجيل، وسدد 11 كرة نحو المرمى دون أن يهز الشباك ليحقق أسوأ رقم له منذ ديسمبر 2017 عندما سدد 14 مرة على المرمى دون أن يسجل، وكان ذلك أمام ديبورتيفو لا كورونيا على ملعب كامب ناو.