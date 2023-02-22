أسوأ الخسائر التي تلقاها ليفربول تحت إشراف كلوب

البوابة - تعرض الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي لموجة انتقادات ضخمة بعد انهيار فريقه أمس الثلاثاء أمام ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسقط الريدز على ملعبهم بنتيجة 2-5 أمام حامل لقب المسابقة رغم تقدمهم بهدفين نظيفين بعد أول 14 دقيقة من اللقاء.

ومع تعالي الأصوات المطالبة بإيجاد حل للوضعية الصعبة التي يعيشها ليفربول، يستعرض معكم موقع البوابة أسوأ الخسائر التي تعرض لها الفريق تحت إشراف كلوب.

واتفورد 3-0 ليفربول (29 فبراير 2020)

تلقى الفريق خسارة موجعة في ذلك الوقت أنهت سلسلة امتدت لـ 18 مباراة متتالية لم يتلق فيها الريدز الخسارة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

برشلونة 3-0 ليفربول (1 مايو 2019)

سقط الفريق على ملعب كامب ناو بثلاثية دون رد أمام مستضيفه برشلونة في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه حقق عودة إعجازية إياباً بنتيجة 4-0 ليقتنص بطاقة العبور للنهائي.

توتنهام 4-1 ليفربول (22 أكتوبر 2017)

حقق فريق المدرب السابق ماوريسيو بوتشيتينو فوزاً تاريخياً على كلوب ولاعبيه على أرضية ملعب ويمبلي أمام أكثر من 80 ألف متفرجاً في الدوري الإنجليزي.

نابولي 4-1 ليفربول (7 سبتمبر 2022)

استهل ليفربول حملته في دوري الأبطال هذا الموسم بسقوط كارثي على ملعب دييغو أرماندو مارادونا بهدف لأربعة في مباراة كان من الممكن أن تشهد تسجيل أهداف أكثر لصالح مستضيفه الإيطالي.

ليفربول 1-4 مانشستر سيتي (7 فبراير 2021)

نجح بيب غوارديولا مدرب سيتي في تحقيق انتصاره التدريبي الأول على ملعب آنفيلد، كما أنه كان أول سقوط للريدز على أرضه أمام السيتزينز منذ عام 2003.

واتفورد 3-0 ليفربول (20 ديسمبر 2015)

تعتبر من أسوأ الهزائم التي تعرض لها الفريق خلال الأشهر الأولى من حقبة كلوب التدريبية أمام خصم كان قد صعد للتو إلى دوري الأضواء.

برايتون 3-0 ليفربول (14 يناير 2023)

اعتبر كلوب أن هذه الهزيمة هي الأسوأ له خلال مسيرته التدريبية ككل، علماً بأنه سبق له تدريب ماينز (2001-2008) وبوروسيا دورتموند (2008-2015).

مانشستر سيتي 5-0 ليفربول (9 سبتمبر 2017)

دخل الريدز المباراة بعد فوزهم المقنع برباعيةٍ دون رد على آرسنال، إلا أن سيتي لقنهم درساً لا يُنسى على أرضية ملعب الاتحاد.

ليفربول 2-5 ريال مدريد (21 فبراير 2023)

تقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد مع أول ربع ساعة، لكنهم انهاروا أمام العملاق المدريدي الذي سجل 5 أهداف متتالية أكدت عمق المشاكل التي يعاني منها ليفربول.

أستون فيلا 7-2 ليفربول (4 أكتوبر 2020)

تلقت تشكيلة كلوب العدد الأكبر من الأهداف في هذا اللقاء للمرة الأولى منذ عام 1963 في بداية موسم 2020-2021 على ملعب فيلا بارك.