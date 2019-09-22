أسوأ انطلاقة لبرشلونة منذ ربع قرن

واصل برشلونة النتائج السيئة في مستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني، وذلك بعد هزيمته بهدفين نظيفين في ملعب غرناطة الصاعد للأضواء هذا الموسم، ليسجل البارسا أسوأ أرقام منذ ربع قرن.

واكتفى برشلونة بجمع 7 نقاط فقط من 5 مباريات، ولم يحقق الفوز في 3 مباريات خارج أرضه، بعد الهزيمة من أتلتيك بلباو وغرناطة والتعادل مع أوساسونا الصاعد إلى دوري الأضواء أيضاً.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن هذه الانطلاقة السيئة لم تحدث منذ موسم 1994-1995، بعد هزيمتين وتعادل وفوزين في أول خمس مراحل أيضاً، مثلما هو الحال الآن.

واستمرت لعنة اللعب خارج ملعب كامب ناو، إذ لم يحقق أي فوز خارج الديار منذ الجولة 34 من الموسم الماضي، وهو أمر محرج لبطل الليغا 8 مرات في آخر 10 سنوات.

وفي آخر 8 مباريات خارج ملعبهم بشكل عام، خسر ليونيل ميسي وزملاؤه 5 مرات وتعادلوا 3 مرات وسجلوا 5 أهداف فقط، وهي أرقام فاضحة لم تحدث منذ موسم 2000-2001.

وتتضح معاناة الفريق الكتالوني الدفاعية من خلال استقبال 9 أهداف في 5 مباريات في الليغا، بمعدل يقترب من هدفين في كل مباراة.

وفي آخر موسمين حقق برشلونة 13 نقطة و15 نقطة (العلامة الكاملة) في أول 5 مراحل مع نفس المدرب إيرنيستو فالفيردي واستقبل 5 أهداف، مما يشير إلى الانتكاسة الكبيرة هذا الموسم.

وعلى مستوى الهجوم لا يبدو الوضع أفضل كثيراً، حيث سجل البارسا 12 هدفاً من بينها 5 أهداف في مباراة واحدة أمام ريال بيتيس.