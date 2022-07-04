أسينسيو يترقب عروض كبار أوروبا للرحيل عن ريال مدريد

ينتظر النجم الدولي الإسباني ماركو أسينسيو مهاجم ريال مدريد عروض من كبار القارة الأوروبية لضمه هذا الصيف وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

وتشمل قائمة الأندية المهتمة باللاعب كلاً من ليفربول ومانشستر يونايتد وآرسنال وأي سي ميلان ويوفنتوس.

وبدا أن الروسونيري الأقرب لخطف توقيع الهداف الإسباني، إلا أن الاهتمام فيه بهت مع الوقت في ظل عملية بيع النادي لمجموعة ريد بيرد.

ويرغب صاحب الـ 26 عاماً في ضمان المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم قطر 2022 نهاية العام الجاري من خلال الانتقال لفريق يسمح له بالمشاركة بشكلٍ مستمر.

ويدرك أسينسيو أن مستقبله مع ريال مدريد بات مظلماً نظراً لوجود خيارات هجومية أخرى أكثر كفاءة في نظر المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويرتبط اللاعب بعقدٍ مع النادي الملكي يمتد حتى صيف 2023، لذلك بات لزاما على الإدارة إيجاد فريق جديد له حتى لا يغادر مجاناً بعد نهاية الموسم القادم.