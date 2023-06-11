أشرف حكيمي يختار وجهته المقبلة

أكدت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ويبدو أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً يريد الرجوع إلى إنتر ميلان وصيف بطل دوري أبطال أوروبا.

فقد كشف موقع "إف سي إنتر نيوز" أن الظهير الأيمن المتميز يرغب بارتداء قميص النيراتزوري مرة أخرى بعد موسمين قضاهما في العاصمة الفرنسية.

حكيمي يتمنى الرجوع إلى إنتر

وساهم حكيمي في فوز إنتر بلقب الدوري الإيطالي عام 2021 قبل أن يتم بيعه لسان جيرمان في صفقة ضخمة وصلت قيمتها لنحو 68 مليون يورو.

لكن إدارة الأفاعي ستكون مطالبة بتجهيز عرضٍ ضخم لإقناع الباريسيين بالتخلي عن اللاعب الذي يمتد عقده الحالي حتى صيف عام 2026.

يذكر أن المغربي نجم ريال مدريد وبوروسيا دورتموند السابق خاض مع باريس سان جيرمان 39 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 6 أهداف أخرى.