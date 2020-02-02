أشرف حكيمي يصدم ريال مدريد

أكدت تقارير أن النجم أشرف حكيمي لا يخطط للعودة إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

وينتظر أن تنتهي إعارة الدولي المغربي مع بوروسيا دورتموند نهاية الموسم الحالي مع توقعات بعودته للملكي.

ويقدم حكيمي مستويات رائعة مع النادي الألماني، واستطاع أن يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في قارة إفريقيا.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن دورتموند رفض عودة ظهيره إلى ريال مدريد الصيف الماضي، من أجل استكمال مدة إعارته بالكامل.

وأشارت إلى أن النجم المغربي، لا يريد العودة إلا عندما يحصل على ضمان بالمشاركة أساسياً، ولن يرضى أن يكون بديلاً في تشكيل المدير الفني زين الدين زيدان.

ويلعب حكيمي في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، ولا يريد أن يكون بديلاً لداني كارفاخال أو فيرلان ميندي، الثنائي الذي يعتبر من أهم عناصر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.