كشفت قائمة نشرها حساب "فوتبول بينشمارك" على موقع "لينكدإن" عن أغلى 10 لاعبين تحت 21 عاماً في العالم لعام 2022.
وجاء على رأس اللائحة النجم الإنجليزي الصاعد جود بيلينغهام لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند، كما شملت أسماء أخرى بدأت نجوميتها في السطوع.
فيما يلي استعراض لهذه القائمة...
أغلى 10 لاعبين تحت 21 عاماً في العالم لعام 2022
|اللاعب
|النادي
|العمر
|القيمة السوقية
|1- الإنجليزي جود بيلينغهام
|بوروسيا دورتموند
|19
|112.2 مليون يورو
|2- الإسباني بيدري
|برشلونة
|19
|101.5 مليون يورو
|3- الإنجليزي بوكايو ساكا
|آرسنال
|20
|84 مليون يورو
|4- الإسباني آنسو فاتي
|برشلونة
|19
|71.6 مليون يورو
|5- الألماني جمال موسيالا
|بايرن ميونيخ
|19
|69.8 مليون يورو
|6- الفرنسي إدواردو كامافينغا
|ريال مدريد
|19
|65 مليون يورو
|7- الكرواتي يوشكو غفارديول
|لايبتزيغ
|20
|63.7 مليون يورو
|8- الألماني كريم آديمي
|بوروسيا دورتموند
|20
|48.1 مليون يورو
|9- البرتغالي نونو مينديش
|باريس سان جيرمان
|20
|45.8 مليون يورو
|10- الإسباني غافي
|برشلونة
|17
|45.1 مليون يورو
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