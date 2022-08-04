كشفت قائمة نشرها حساب "فوتبول بينشمارك" على موقع "لينكدإن" عن أغلى 10 لاعبين تحت 21 عاماً في العالم لعام 2022.

وجاء على رأس اللائحة النجم الإنجليزي الصاعد جود بيلينغهام لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند، كما شملت أسماء أخرى بدأت نجوميتها في السطوع.

فيما يلي استعراض لهذه القائمة...

أغلى 10 لاعبين تحت 21 عاماً في العالم لعام 2022