شهدت الأعوام الأخيرة توافد العديد من النجوم العرب على الملاعب الأوروبية للعب في صفوف كبار القارة العجوز، فيما يلي استعراض لأغلى 10 لاعبين عرب في تاريخ كرة القدم.

أغلى 10 لاعبين عرب في تاريخ كرة القدم

أيمن عبد النور (المصدر: أ ف ب)

المركز العاشر: المدافع التونسي أيمن عبد النور (من موناكو إلى فالنسيا مقابل 22 مليون يورو في أغسطس من عام 2015).

سعيد بن رحمة (المصدر: أ ف ب)

المركز التاسع: الجناح الأيسر الجزائري سعيد بن رحمة (من برينتفورد إلى ويست هام يونايتد مقابل 23.1 مليون يورو في أكتوبر من عام 2020).

مهدي بنعطية (المصدر: أ ف ب)

المركز الثامن: المدافع المغربي مهدي بنعطية (من روما إلى بايرن ميونيخ مقابل 28 مليون يورو في أغسطس من عام 2014).

المركز السابع: المهاجم الجزائري إسلام سليماني (من لشبونة إلى ليستر سيتي مقابل 31 مليون يورو في أغسطس من عام 2016).

المركز السادس: المدافع المغربي نايف أكرد (من رين إلى ويست هام يونايتد مقابل 35 مليون يورو في يونيو من عام 2022).

المركز الخامس: الجناح المغربي حكيم زياش (من أياكس إلى تشيلسي مقابل 40 مليون يورو في فبراير من عام 2020).

المركز الرابع: الظهير المغربي أشرف حكيمي (من ريال مدريد إلى إنتر ميلان مقابل 41 مليون يورو في يوليو من عام 2020).

المركز الثالث: المهاجم المصري محمد صلاح (من روما إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو في يونيو من عام 2017).

المركز الثاني: الجناح الجزائري رياض محرز (من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي مقابل 67 مليون يورو في يوليو من عام 2018).

المركز الأول: الظهير المغربي أشرف حكيمي (من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان مقابل 70 مليون يورو في يوليو من عام 2021).