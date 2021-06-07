أغلى 10 منتخبات في يورو 2020

تضم بطولة يورو 2020 التي ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، العديد من المنتخبات المميزة، التي يسيطر لاعبوها على أهم فرق العالم، والذين ساعدوا بتألقهم على مدار المواسم الماضية في رفع قيمهم السوقية.

وباستعراض قائمة المنتخبات صاحبة أعلى قيمة تسويقية في يورو 2020 وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت»، يأتي في الصدارة منتخب إنجلترا بقيمة سوقية تتعدى الـ 1.2 مليار يورو، بفضل تواجد لاعبين بحجم هاري كين نجم هجوم توتنهام، وهداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والذي تصل قيمته السوقية إلى 120 مليون يورو، ورحيم ستيرلينغ (90 مليون يورو) المتوج مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي، وجايدون سانشو (100 مليون) المتألق مع بوروسيا دورتموند.

وفي المركز الثاني يأتي منتخب فرنسا بطل العالم ووصيف بطل أوروبا، بقيمة سوقية تتجاوز مليار يورو، إذ يدخل «الديوك» منافسات يورو 2020 مدعوما بقدرات اللاعب الأعلى قيمة تسويقية في العالم، كيليان مبابي (180 مليون يورو)، إلى جانب نجوم بجودة نغولو كانتي وبول بوغبا وأنتوان غريزمان وعثمان ديمبيلي وكريم بنزيمة بين آخرين.

أما في المركز الثالث، فيأتي منتخب ألمانيا بقيمة تقترب من 940 مليون يورو، وذلك بتواجد نجوم بايرن ميونيخ ليون غوريتسكا (70 مليون) وجوشوا كيميش (90 مليون) وسيرج غنابري (70 مليون)، ونجمي تشيلسي المتوجين بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم كاي هافيرتس (70 مليون) وتيمو فيرنر (65 مليون).

ويأتي منتخب إسبانيا في المركز الرابع، من حيث القيمة السوقية (915 مليون)، بالرغم من استبعاد لاعبي ريال مدريد من القائمة المشاركة في البطولة، إلا أن وجود لاعبين مثل ماركوس يورينتي (80 مليون يورو) نجم وسط أتلتيكو مدريد المتوج بالدوري الإسباني مؤخراً، وثلاثي مانشستر سيتي فيران توريس (50 مليون) وآيميريك لابورتي (45 مليون) ورودري (70 مليون)، دعم وجود «لا روخا» بين قائمة الخمسة الكبار من حيث قيمة نجومه.

واحتل منتخب البرتغال (872 مليون يورو)، بطل أوروبا، المركز الخامس في القائمة، بوجود أحد أفضل لاعبي العالم، كريستيانو رونالدو، نجم هجوم يوفنتوس، والذي تبلغ قيمته السوقية 45 مليون يورو، ومهاجم أتلتيكو مدريد الشاب، جواو فيلكس (80 مليون يورو) ومدافع مانشستر سيتي، روبن دياش (75 مليون يورو)، بين نجوم آخرين.

وتكتمل قائمة المنتخبات الـ 10 صاحبة أعلى قيمة سوقية بمنتخبات إيطاليا (764 مليون) وبلجيكا (669 مليون) وهولندا (637 مليون) وكرواتيا (375.8 مليون) وتركيا (325 مليون).

وتنطلق منافسات يورو 2020 في 11 من الشهر الجاري، بمواجهة إيطاليا وتركيا في المباراة الافتتاحية على ملعب أولمبيكو في روما، بينما تختتم فاعلياتها في 11 من يوليو، بالمباراة النهائية التي ستقام على ملعب ويمبلي في إنجلترا.