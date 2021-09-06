أغويرو: برشلونة عرض علي ارتداء قميص ميسي رقم 10

كشف الهداف اﻷرجنتيني سيرجيو أغويرو المنتقل حديثاً إلى برشلونة أن إدارة النادي عرضت عليه القميص رقم 10 الذي كان يرتديه مواطنه ليونيل ميسي.

وقال "كون" في مقابلة مع إيباي لانوس عبر منصة "تويتش" أنه رفض فرصة ارتداء القميص الذي كان "ليو" الفائز بجائزة الكرة الذهبية 6 مرات يرتديه.

ووصل أغويرو إلى برشلونة مجاناً بعد نهاية رحلة طويلة مع مانشستر سيتي ووقع على عقد يمتد حتى صيف عام 2023.

ورحل ميسي عن البارسا صوب باريس سان جيرمان مجاناً أيضاً بعد انتهاء عقده ووقع لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

وعلق أغويرو على مشاركة مواطنه الأولى مع سان جيرمان أمام ستاد ريمس نهاية الشهر الماضي ضمن الدوري الفرنسي: "بدا تائهاً إلى حدٍ ما على أرض الملعب، لكنه تصرف بشكل جيد مع كل كرة وصلته."