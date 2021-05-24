أغويرو: شكراً للأبد مانشستر سيتي

استحق النجم سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي، الممر الشرفي الذي أعده له زملاؤه في الفريق، قبل مباراة إيفرتون في المرحلة 38 والأخيرة للدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز كاسح لسيتي 5-0.

وكانت ليلة وداعه لزملائه وللجهاز الفني بقيادة بيب غوارديولا مليئة بالمشاعر والأحاسيس الجميلة، وكان الاحتفال به على أرض الملعب من زملائه لفتة طيبة تجاه نجم سوبر استطاع أن يسجل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ القمر السماوي، بإسهامه في العديد من بطولات النادي، فضلاً عن حصوله على لقب الهداف التاريخي لسيتي.

وكشفت الاحتفالات التي جرت على أرض ملعب الاتحاد إلى أي مدى يشعر أغويرو بالحب والعرفان تجاه النادي الذي احتضنه أكثر من 10 أعوام.

وفي تصريحاته لوسائل الإعلام بعد المباراة، قال أغويرو، الذي سجل هدفين من الأهداف الخمسة التي أمطر بها السيتي مرمى إيفرتون: إنه سعيد للغاية بالفوز بلقب الدوري، باعتباره آخر لقب يحصل عليه مع السيتي، قبل رحيله للعب إلى جوار مواطنه وصديقه ليونيل ميسي في برشلونة. ورغم كثرة الألقاب التي حصل عليها أغويرو مع سيتي، إلا أنه اعترف بأن أول لقب فاز به مع الفريق هو أهم الألقاب، وتوالت من بعده البطولات والألقاب الأخرى.

وقال أغويرو: "اللعب لمانشستر سيتي والاستمرار مع الفريق لأكثر من 10 أعوام شرف عظيم. ووجه الشكر إلى جميع زملائه الذين ساعدوه على التألق طوال مسيرته مع الفريق، كما أشاد بالجهاز الفني بقيادة بيب غوارديولا".

ووجه أغويرو رسالة مؤثرة جداً بحسابه الشخصي على تويتر، قال فيها باللغتين الإسبانية والإنجليزية: "شكراً للأبد مانشستر سيتي".