أغويرو يترقب عروض توتنهام وتشيلسي

قالت صحيفة "تيليغراف" البريطانية أن سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي يترقب عروضاً لضمه من توتنهام إضافة لتشيلسي.

وينتهي عقد الدولي الأرجنتيني مع سيتي نهاية الموسم الجاري، ويبدو عازماً على البقاء في إنجلترا لفترة أطول بعد ذلك.

يبدو سبيرز خيار أغويرو المفضل، بعدما استبعد ميكيل آرتيتا وأولي غونار سولشاير تحرك آرسنال ومانشستر يونايتد لضمه.

ويرغب الهداف الأرجنتيني في تأكيد سطوته بالاستمرار في إنجلترا وخارج صفوف مانشستر سيتي الذي تألق معه وقاده للعديد من الألقاب.

وسجل صاحب الـ 32 عاماً 257 هدفاً منذ انضمامه لمانشستر سيتي عام 2011، ويتطلع لاستكمال مغامرته في الدوري الإنجليزي بحال وصول العرض المناسب من توتنهام أو تشيلسي.

وقد يواجه سبيرز صعوبات مالية كبيرة لاستقطاب المهاجم الأرجنتيني، لكن وجود مواطنيه إيريك لاميلا وجيوفاني لو سيلسو وباولو غازانيغا يدفع اللاعب للمراهنة على خيار الفريق اللندني.