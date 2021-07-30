أغويرو يخوض مباراته الأولى مع برشلونة

يقترب النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو من خوض أول مباراة له بقميص برشلونة ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وانضم الهداف المخضرم للبارسا الشهر الماضي في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

ومنح النادي الكتالوني لاعبه الجديد فترة عطلة إضافية لمشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا 2021 التي توج التانغو بلقبها للمرة الأولى منذ عام 1993.

أغويرو مرشح للمشاركة مع برشلونة قبل بداية الموسم

لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية قالت أن المهاجم انخرط في تدريبات الفريق الاستعدادية للموسم القادم، وستكون أمامه فرصة المشاركة في لقاء ودي قبل انطلاق منافسات الليغا في الخامس عشر من أغسطس.

وسيسافر فريق برشلونة إلى ألمانيا بداية الأسبوع القادم لخوض مواجهة أمام شتوتغارت، قبل أن ينتقل إلى النمسا حيث يلاقي ريد بول سالزبورغ في الرابع من الشهر المقبل.

وإن لم يشارك أغويرو في أي من هاتين المباراتين، فيمكن أن يتم الاعتماد عليه في لقاء كأس جوان غامبر أمام يوفنتوس بعد ذلك بأربعة أيام.