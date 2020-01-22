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أغويرو يسقط شيفيلد ويعزز وصافة مانشستر سيتي

منشور 22 كانون الثّاني / يناير 2020 - 01:39
أجويرو يسقط شيفيلد.. ويعزز وصافة السيتي
أجويرو يسقط شيفيلد.. ويعزز وصافة السيتي

قاد المهاجم البديل سيرجيو أغويرو فريقه مانشستر سيتي لانتصار صعب على مستضيفه شيفيلد يونايتد 1-0 الثلاثاء ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب برامال لاين، سجل البديل الأرجنتيني هدف الفوز لسيتي في الدقيقة 73 بعد أن أهدر زميله غابرييل جيزوس ركلة جزاء في الدقيقة 35.

رفع هذا الفوز رصيد سيتي إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق 13 نقطة عن المتصدر ليفربول، الذي ما زالت أمامه مباراتان لم يخضهما.

Via SyndiGate.info


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