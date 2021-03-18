أغويرو يشكو التهميش في مانشستر سيتي

اتهم سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي زملاءه بتعمدهم عدم تمرير الكرة له خلال مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ أمس الأول، في دوري أبطال أوروبا، وفقاً لصحيفة “دايلي مايل" البريطانية.

ولم يسدد الأرجنتيني أي كرة نحو المرمى خلال الـ 20 دقيقة التي خاضها، بعدما دفع به المدرب جوسيب غوارديولا بديلاً لبيرناردو سيلفا، خلال المباراة التي انتهت بفوز سيتي وتأهله إلى ربع النهائي.

وغادر أغويرو صاحب الـ 32 عاماً الملعب غاضباً بعد نهاية المباراة وقال لمدربه: “إنهم لا يمررون الكرة لي طوال الوقت”.

ووفق التقرير، ظل رياض محرز المهاجم الآخر في الفريق يختار التسديد على المرمى عندما تصله الكرة، حتى لو كان أغويرو في وضعية أفضل منه.

ويواجه الأرجنتيني موسماً صعباً حيث سجل ثلاثة أهداف فقط في 14 مباراة شارك فيها خلال الموسم، بعدما غاب بسبب مشاكل في أوتار الركبة.

يذكر أن عقد أغويرو سينتهي مع سيتي الذي انتقل إليه في 2011 الصيف المقبل، ولم يفاتحه النادي حول التجديد، فيما رجحت أنباء عن اتفاقه مع برشلونة للانتقال إليه.