أغويرو يغيب عن مانشستر سيتي بداعي الإصابة

أكد جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ثالث الدوري الإنجليزي أمس أن سيرجيو أغويرو سيغيب لبضعة أسابيع بسبب إصابة عضلية دون الافصاح عن طبيعتها.

وتعرض الأرجنتيني للإصابة خلال مباراة فريقه السبت ضد ضيفه تشيلسي (2-1).

وقال غوارديولا في مؤتمره الصحفي عشية استضافة شاختار دونيتسك في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا «سيغيب سيرجيو خلال بعض المباريات، بضعة أسابيع. لا أعرف بالضبط، (الإصابة) في المقدمة».

وعلق المهاجم البرازيلي غابرييل جيزوس على إصابة أغويرو قائلاً «لست سعيداً بإصابة سيرجيو. أنا لا أحب تعرض أصدقائي للإصابة، لكني أعمل كل يوم بجد وأنا مستعد».

ومن المتوقع أن يشارك جيزوس أساسياً في ظل غياب زميله الأرجنتيني.

ويملك مانشستر سيتي فرصة حجز بطاقة تأهله إلى ثمن النهائي، إذا تجنب الهزيمة أمام شاختار أو إذا فشل دينامو زاغرب بالفوز على أتالانتا في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها.

وقال غوارديولا «الموقف لدينا جيد، لكننا لم نتأهل بعد. لدينا فرصة».

ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة الثالثة برصيد عشر نقاط بفارق خمس نقاط أمام شاختار ودينامو زاغرب، فيما يملك أتالانتا نقطة واحدة.