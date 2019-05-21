أغيري يعلن عن قائمة مصر الأولية لكأس الأمم الإفريقية

أعلن خافيير أغيري المدير الفني لمنتخب مصر عن القائمة الأولية للفريق استعداداً لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وشهدت القائمة عودة عبد الله السعيد لاعب بيراميدز بعد غياب لفترة كبيرة منذ تولي المدرب المكسيكي المهمة رسمياً عقب رحيل هيكتور كوبر.

وضمت القائمة 4 لاعبين من الأهلي ومثلهم من الزمالك و5 لاعبين من بيراميدز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش – أحمد الشناوي – محمد الشناوي – محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – أحمد أيمن منصور – باهر المحمدي – أحمد المحمدي – محمود حمدي الونش – أيمن أشرف – عمر جابر – أحمد حجازي – علي غزال

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – وليد سليمان – عبدالله السعيد – محمد النني – طارق حامد – عمرو وردة

الهجوم: محمد صلاح – أحمد علي كامل – مروان محسن – أحمد حسن كوكا – محمود حسن تريزيغيه