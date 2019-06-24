أغيري يغلق ملف أزمة التحرش التي ضربت صفوف منتخب مصر

أغلق الجهاز الفني لمنتخب مصر ملف أزمة التحرش التي ضربت صفوف الفريق بعد قرار مباشر من المدرب خافيير أغيري.

منتخب مصر يستعد لمواجهة الكونغو الديمقراطية ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس أمم إفريقيا 2019، والتي ستقام الأربعاء المقبل.

وأشارت تقارير إلى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المدرب المكسيكي، قرر عدم استبعاد أي لاعب، إضافة لإيقاف تنفيذ أي عقوبة أو إيقاف.

وكانت عارضة أزياء، قد اتهمت عدداً من لاعبي منتخب مصر، بمحاولة التواصل معها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

يأتي ذلك بعد فوز مصر على زيمبابوي بهدف دون رد، في افتتاح البطولة الإفريقية، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل في مصر بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة.