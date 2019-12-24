أفضل الأندية في العالم... ريال مدريد يتراجع

يتصدر برشلونة قائمة أفضل أندية العالم، وفق إحصاءات موقع “فوتبول ورلد رانكينغ” خلال الأسبوع الأخير من عام 2019.

وتفوّق بطل إسبانيا على ليفربول الثاني وفالنسيا الثالث، فيما ارتقى فلامينغو إلى المركز الرابع، ومانشستر سيتي إلى المركز الخامس، بينما حل ريفر بلايت سادساً، في وقت تراجع ريال مدريد إلى المركز السابع.

بدوره، نجح الهلال في تصدر تصنيف فرق العرب وآسيا، بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا وتفوقه على الترجي في مونديال العالم للأندية.

وتفوق النادي السعودي على أندية أوروبية كبيرة، مثل باريس سان جيرمان وآرسنال وتوتنهام وإشبيلية.

ويعتمد الموقع في تقييمه للأندية على النتائج في آخر 52 أسبوعاً، ومن ثم احتسابها على شكل نقاط تراكمية.