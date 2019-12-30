أفضل صانع ألعاب في أوروبا موجود في لاتسيو

فرض لاتسيو نفسه منافساً بقوة مع كبار الدوري الإيطالي في السنوات الأخيرة، رغم عدم تمتعه بإمكانات مالية هائلة، ونجح في الفوز مرتين على العملاق يوفنتوس في غضون أيام قليلة، وانتزع منه كأس السوبر بعد الفوز (3–1) في السعودية.

وينسب فضل كبير في نجاحات فريق العاصمة الإيطالية الأخيرة إلى نجمه لويس ألبرتو، الذي حقق أرقاماً مذهلة جعلته على رأس قائمة أفضل صناع اللعب في أوروبا.

وربما لا يذكر كثيرون اسم الإسباني، رغم أنه لعب في السابق لأندية كبرى مثل برشلونة وليفربول، لكنه وصل إلى ذروة التألق مع "النسور" في السنوات الأخيرة.

ووضعت صحيفة "ماركا" الإسبانية قائمة بأفضل صناع اللعب في دوريات أوروبا الكبرى هذا الموسم، وتصدرها ألبرتو بصناعة 11 هدفاً، بالتساوي مع كيفن دي بروينه نجم مانشستر سيتي، وتوماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ.

وفي الموسم الحالي سجل ألبرتو 4 أهداف وصنع 13 هدفاً، ويمضي في طريقه نحو أفضل أرقامه في موسم 2017-2018 عندما سجل 13 هدفاً وصنع 18.