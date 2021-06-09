أكبر دوريات العالم ترفد منتخبات يورو 2020

تنطلق بطولة يورو 2020 بمشاركة 24 منتخباً، وتشمل قوائمها 620 لاعباً من مختلف بطولات العالم، لكن مشاركة الولايات المتحدة الأميركية والصين في اليورو تأكدت بصورة خاصة جداً.

ويشارك 6 لاعبين أندية الدوري الأميركي في يورو 2020، بواقع لاعبيْن في صفوف منتخب المجر ومثلهما مع منتخب فنلندا مقابل لاعب بولندي وآخر من سلوفاكيا.

ويعد فريق مينيسوتا الأبرز بمشاركة 3 من لاعبيه، كما يقدم الدوري الصيني 3 لاعبين لمنتخبات البطولة الأوروبية، جميعهم تجاوزوا الـ 30 عاماً، بينهم اثنان في صفوف منتخب السويد إلى جانب مهاجم النمسا الشهير ماركو آرناوتوفيتش، صاحب "ثلاثية" الدوري والكأس الإيطاليين ودوري الأبطال مع إنتر ميلان عام 2010.

أندية إنجلترا تملك نصيب الأسد من المقاعد في يورو 2020

يملك لاعبو الأندية الإنجليزية في درجات الدوري المختلفة "نصيب الأسد" من المقاعد، بإجمالي 152 لاعباً بينهم 125 في الدوري الممتاز وهو الأكثر تمثيلاً في البطولة، إلى جانب 24 لاعباً من فرق دوري الدرجة الأولى الذي يحتل مرتبة متقدمة بفضل منتخب ويلز الذي يضم 14 منهم، كما يشارك 3 لاعبين من دوري الدرجة الثالثة في إنجلترا أيضاً.

ويقدم الدوري الألماني 89 لاعباً بالإضافة إلى لاعبين اثنين من دوري الدرجة الثانية في ألمانيا، لكن الطريف أن النسبة الأكبر منهم تظهر في قائمة النمسا بواقع 21 لاعباً يمثلون 81% من قوام المنتخب مقابل 2 فقط من الدوري النمساوي، في حين تضم قائمة ألمانيا 17 لاعباً محلياً.

ويأتي الدوري الإيطالي ثالثاً في الترتيب بمشاركة 71 لاعباً من فرقه بجانب 3 لاعبين من الدرجة الثانية في إيطاليا، وتضم قائمة 13 منتخباً أكثر من لاعب يلعبون في البطولات الإيطالية، ويتصدرهم "الآتزوري" بإجمالي 22 لاعباً في حين يظهر 7 لاعبين في صفوف منتخب بولندا ومثلهم مع منتخب الدنمارك.

وتدفع الفرق الإسبانية بـ 42 ممثلاً لها في البطولة بينهم 40 من الدوري الإسباني، لكن 10 منهم فقط سيدافعون عن ألوان "لا روخا" بينما يملك "الديوك" 7 منهم، أبرزهم "مثلث هجوم الكبار" المكون من كيم بنزيمة (ريال مدريد)، وأنتوان غريزمان (برشلونة)، وتوماس ليمار (أتلتيكو مدريد).

والغريب أن الدوري الروسي ممثلاً في 32 لاعباً تفوق على نظيره الفرنسي صاحب الـ 28 مقعداً، وتضم قائمة فرنسا 6 لاعبين محليين فقط بينهم لاعب واحد من صفوف ليل بطل الليغ 1، وهو الحارس مايك مايجنان المنتقل حديثاً إلى ميلان.

على صعيد الأندية، استحوذ طرفا نهائي دوري الأبطال، تشيلسي ومانشستر سيتي، على الصدارة بمشاركة 15 لاعباً من كل فريق في يورو 2020 حيث يظهر لاعبو سيتي مع 7 منتخبات أبرزهم إنجلترا وإسبانيا، مقابل دعم البلوز لـ 8 منتخبات خاصة "الأسود الثلاثة" و"الديوك" و"المانشافت".

وحل بايرن ميونيخ ثانياً بعد ثنائي الدوري الإنجليزي بمشاركة 14 من لاعبيه، بينهم 8 في صفوف "الماكينات" و4 مع "الديوك" بالإضافة إلى النمساوي ديفيد آلابا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، ثم جاء يوفنتوس ثالثاً بتقديم 12 من لاعبيه أشهرهم على الإطلاق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسبق دينامو كييف الأوكراني كبار أوروبا بـ 11 لاعباً في القائمة، مقابل 10 لكل من مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ، ثم 9 لاعبين من آر بي لايبتزيغ ومثلهم من صفوف أتالانتا.

وخرج عمالقة إسبانيا من قائمة أكثر 10 أندية قدمت لاعبيها لمنتخبات القارة، حيث يشارك 8 لاعبين من برشلونة بالتساوي مع إنتر ميلان وليفربول، مقابل 7 من أتلتيكو مدريد و6 فقط من ريال مدريد.