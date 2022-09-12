مع اقتراب انطلاق نهائيات كأس العالم قطر 2022 في نوفمبر القادم، يستعرض معكم موقع البوابة فيما يلي أكبر 10 لاعبين سناً في تاريخ كأس العالم .

أكبر 10 لاعبين سناً في تاريخ كأس العالم

المهاجم الأرجنتيني آنخيل لابرونا (ولد عام 1918 وتوفي في 1983)

شارك في مونديال 1958 بعمر 39 عاماً و8 أشهر و18 يوماً في مباراة منتخب بلاده مع نظيره التشيكوسلوفاكي والتي سقط فيها التانغو بنتيجة 1-6.

مثل منتخب الأرجنتين في 37 مباراة دولية، سجل خلالها 17 هدفاً، وكان أحد لاعبي ريفر بلايت في خمسينيات القرن الماضي.

الحارس الإنجليزي ديفيد جيمس (مواليد 1970)

مثل منتخب بلاده في مونديال جنوب إفريقيا 2010 بعمر 39 عاماً و10 أشهر و26 يوماً، وخاض اللقاء أمام منتخب ألمانيا الذي انتهى بفوز المانشافت بنتيجة 4-1.

يذكر أن جيمس اعتزل كرة القدم عام 2014 حين كان لاعباً في صفوف كيرالا بلاسترز الهندي الذي دربه في الوقت ذاته، علماً بأنه تميز حين كان يحرس عرين ليفربول.

الحارس الاسكتلندي جيم لايتون (مواليد 1958)

شارك في بطولة كأس العالم فرنسا 1998 بعمر 39 عاماً و10 أشهر و30 يوماً، ومثل بلاده في المباراة التي سقط فيها الاسكتلنديون بثلاثيةٍ دون رد أمام منتخب المغرب التي سجلها صلاح الدين بصير (هدفان)، وعبد الجليل حدا.

لعب لايتون مع منتخب بلاده في عدة نسخ مونديالية أعوام 1982 و1986 و1990 ولآخر مرة في نسخة 1998، ومثله في 91 مناسبة.

الحارس التونسي علي بومنيجل (مواليد 1966)

خاض منافسات كأس العالم ألمانيا 2006 بعمر 40 عاماً و2 شهر و10 أيام، ودافع عن شباك بلاده في اللقاء أمام أوكرانيا.

بدأ مسيرته الاحترافية عام 1988 وأنهاها في 2007، تولى العديد من المناصب التدريبية بعد ذلك مع منتخب بلاده وأم صلال ومنتخب الصين والنجم الساحلي وسوشو مونتبيليار.

الحارس الإيطالي دينو زوف (مواليد 1942)

أحد أشهر حراس المرمى في التاريخ، شارك في مونديال إسبانيا 1982 بعمر 40 عاماً و4 أشهر و13 يوماً وقاد بلاده للفوز باللقب في تلك النسخة على حساب منتخب ألمانيا الغربية في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

يعتبر الحارس الأكبر عمراً الذي نال شرف الفوز بكأس العالم، كما صنف بأنه ثالث أفضل حارس مرمى في التاريخ خلال الروسي ليف ياشين والإنجليزي غوردون بانكس.

الحارس الإنجليزي بيتر شيلتون (مواليد 1949)

لعب مع منتخب إنجلترا في نهائيات كأس العالم إيطاليا 1990 حين كان يبلغ من العمر 40 عاماً و9 أشهر و19 يوماً في المباراة أمام منتخب إيطاليا صاحب الضيافة لتحديد المركز الثالث والتي خسرها الأسود الثلاثة بهدف لاثنين.

كانت هذه المباراة هي الـ 125 له مع بلاده والأخيرة له على المستوى الدولي علماً بأنه استمر في الملاعب حتى عام 1997.

الحارس الإيرلندي الشمالي بات جينينغز (مواليد 1945)

مثل منتخب آيرلندا الشمالية في مونديال المكسيك 1986 واحتفل بعيد ميلاده الـ 41 في يوم مواجهة بلاده مع نظيره البرازيلي التي سقط فيها فريقه بثلاثية نظيفة.

اعتزل اللعب الدولي بعد نهائيات كأس العالم 1986، علماً بأنه قضى معظم مسيرته الاحترافية في صفوف توتنهام هوتسبير، وهو يشغل منذ عام 1993 منصب مدرب حراس المرمى في سبيرز.

المهاجم الكاميروني روجيه ميلا (مواليد 1952)

أحد أشهر مهاجمي الكاميرون على مر التاريخ، خاض مونديال أميركا 1994 حين يبلغ من العمر 42 عاماً و1 شهر و8 أيام في المباراة التي واجه فيها منتخب روسيا والتي عانى فيها الكاميرونيون من خسارة تاريخية بنتيجة 1-6.

سجل هدف الكاميرون الوحيد في تلك المباراة ليصبح اللاعب الأكبر سناً الذي يسجل في تاريخ بطولات كأس العالم حتى يومنا هذا.

الحارس الكولومبي فريد موندراغون (مواليد 1971)

شارك مع منتخب بلاده في مونديال البرازيل 2014 بعمر 43 عاماً و3 أيام خلال اللقاء الذي فاز فيه فريقه بنتيجة 4-1 على نظيره الياباني.

اعتزل بعد نهائيات مونديال 2014، ويبقى اللاعب الوحيد الذي شارك في 6 نسخ من التصفيات المؤهلة لكأس العالم عام 1993.

أكبر لاعب سناً شارك في كأس العالم

الحارس المصري عصام الحضري (مواليد 1973)

أكبر لاعب سناً شارك في كأس العالم ، لعب مع "الفراعنة" في مونديال روسيا 2018 بعمر 45 عاماً و5 أشهر و10 أيام في المباراة التي

كانت هذه هي المواجهة الأخيرة التي خاضها الحضري بقميص منتخب مصر وهو رقم يحتفظ به الحارس المخضرم في كتاب جينيس للأرقام القياسية حتى الآن.

امتدت مسيرته ما بين عامي 1993 و 2019 وفاز مع بلاده ببطولة كأس الأمم الإفريقية 4 مرات، واختير أفضل حارس في 3 من هذه البطولات.