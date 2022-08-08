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أكثر أندية الدوري الإنجليزي إنفاقاً على التعاقدات في آخر 5 مواسم

منشور 08 آب / أغسطس 2022 - 12:13
جاك غريليش انتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 100 مليون جنيه (المصدر: أ ف ب)
جاك غريليش انتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 100 مليون جنيه (المصدر: أ ف ب)

شهد سوق الانتقالات الأوروبي العديد من الصفقات الكبيرة على مر الأعوام الماضية، فيما يلي استعراض لـ أكثر أندية الدوري الإنجليزي إنفاقاً على التعاقدات في آخر 5 مواسم ما بين 2017-2018 و 2021-2022.

أكثر أندية الدوري الإنجليزي إنفاقاً على التعاقدات في آخر 5 مواسم :

  1. تشيلسي: 791.55 مليون جنيه استرليني.
  2. مانشستر سيتي: 768.52 مليون جنيه استرليني.
  3. مانشستر يونايتد: 665.73 مليون جنيه استرليني.
  4. آرسنال: 582.48 مليون جنيه استرليني.
  5. ليفربول: 483.57 مليون جنيه استرليني.
  6. إيفرتون: 483.18 مليون جنيه استرليني.
  7. توتنهام: 430.56 مليون جنيه استرليني.
  8. ليستر سيتي: 386.77 مليون جنيه استرليني.
  9. أستون فيلا: 371.31 مليون جنيه استرليني.
  10. ويست هام يونايتد: 366.03 مليون جنيه استرليني.
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