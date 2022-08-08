شهد سوق الانتقالات الأوروبي العديد من الصفقات الكبيرة على مر الأعوام الماضية، فيما يلي استعراض لـ أكثر أندية الدوري الإنجليزي إنفاقاً على التعاقدات في آخر 5 مواسم ما بين 2017-2018 و 2021-2022.

أكثر أندية الدوري الإنجليزي إنفاقاً على التعاقدات في آخر 5 مواسم :