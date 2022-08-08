شهد سوق الانتقالات الأوروبي العديد من الصفقات الكبيرة على مر الأعوام الماضية، فيما يلي استعراض لـ أكثر أندية الدوري الإنجليزي إنفاقاً على التعاقدات في آخر 5 مواسم ما بين 2017-2018 و 2021-2022.
أكثر أندية الدوري الإنجليزي إنفاقاً على التعاقدات في آخر 5 مواسم :
- تشيلسي: 791.55 مليون جنيه استرليني.
- مانشستر سيتي: 768.52 مليون جنيه استرليني.
- مانشستر يونايتد: 665.73 مليون جنيه استرليني.
- آرسنال: 582.48 مليون جنيه استرليني.
- ليفربول: 483.57 مليون جنيه استرليني.
- إيفرتون: 483.18 مليون جنيه استرليني.
- توتنهام: 430.56 مليون جنيه استرليني.
- ليستر سيتي: 386.77 مليون جنيه استرليني.
- أستون فيلا: 371.31 مليون جنيه استرليني.
- ويست هام يونايتد: 366.03 مليون جنيه استرليني.
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