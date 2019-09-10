أكثر الأندية تتويجاً بالألقاب في العالم

نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية تقريراً يشمل قائمة الأندية الثلاثين الأكثر تتويجاً بالألقاب في العالم.

وشهدت القائمة تواجد عدد كبير من الأندية الأوروبية، لكن الصدارة ذهبت للأهلي المصري برصيد 118 لقباً.

وخلت قائمة الخمسة الآوائل من أندية ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ ويوفنتوس.

وعرفت قائمة الثلاثين فريقاً تواجد ثلاث فرق عربية هي الأهلي والزمالك من مصر، والفيصلي الأردني.

وجاء ترتيب الأندية كالتالي:

1- الأهلي (مصر) 118 تتويجاً

2- رينجرز (اسكتلندا) 115 تتويجاً

3- ناسيونال (أوروغواي) 113 تتويجاً

4- أتلتيكو بينارول (أوروغواي) 108 تتويجاً

5- سيلتك (اسكتلندا) 105 تتويجاً

6- برشلونة (إسبانيا) 91 تتويجاً

7- ريال مدريد (إسبانيا) 90 تتويجاً

8- بنفيكا (البرتغال) 82 تتويجاً

9- أولمبياكوس (اليونان) 75 تتويجاً

10- بورتو (البرتغال) 74 تتويجاً

11- الفيصلي (الأردن) 74 تتويجاً

12- مانشستر يونايتد (إنجلترا) 71 تتويجاً

13- أياكس (هولندا) 70 تتويجاً

14- بايرن ميونيخ (ألمانيا) 70 تتويجاً

15- يوفنتوس (إيطاليا) 63 تتويجاً

16- غالاتاساراي (تركيا) 61 تتويجاً

17- آندرلخت (بلجيكا) 60 تتويجاً

18- ليفربول (إنجلترا) 59 تتويجاً

19- إف سي إس بي (رومانيا)

20- أولمبيا (باراغواي) 57 تتويجاً

21- بوكا جونيورز (الأرجنتين) 55 تتويجاً

22- ديبورتيفو (تشيلي) 54 تتويجاً

23- الزمالك (مصر) 52 تتويجاً

24- غراسهوبر زيوريخ (سويسرا) 49 تتويجاً

25- أي سي ميلان (إيطاليا) 48 تتويجاً

26- سيسكا صوفيا (بلغاريا) 48 تتويجاً

27- ريفر بلايت (الأرجنتين) 48 تتويجاً

28_ ديبورتيفو سابريسا (كوستا ريكا) 46 تتويجاً

29- فينيرباهتشة (تركيا) 43 تتويجاً

30- أتلتيكو إندبندينتي (الأرجنتين) 43 تتويجاً