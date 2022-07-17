كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية في تقرير لها اليوم الأحد عن أكثر 10 أندية إنفاقاً على التعاقدات هذا الصيف ، فيما يلي استعراض لهذه الأندية.

ومع أن نافذة سوق الانتقالات الصيفي ما زالت مستمرة، إلا أن الصحيفة الصادرة من كتالونيا شددت على احتلال برشلونة المركز الثالث حالياً في هذه القائمة رغم الضائقة المالية التي يعاني منها.

أكثر 10 أندية إنفاقاً على التعاقدات هذا الصيف :

1- مانشستر سيتي 108.75 مليون يورو.

2- ليدز يونايتد 105.64 مليون يورو.

3- برشلونة 103 ملايين يورو.

4- آرسنال 97 مليون يورو.

5- تشيلسي 94.2 مليون يورو.

6- توتنهام 87.2 مليون يورو.

7- بوروسيا دورتموند 86 مليون يورو.

8- ليفربول 85.8 مليون يورو.

9- ريال مدريد 80 مليون يورو.

10- باريس سان جيرمان 79.5 مليون يورو.