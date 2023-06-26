ألتراس باريس سان جيرمان يرفض قدوم لوكاس هيرنانديز

كشفت التقارير الصحفية اليوم أن اللاعب لوكاس هيرنانديز ليس مرحّبًا به من قبل جماهير وألتراس باريس سان جيرمان، في الوقت الذي يتم فيه التفاوض لانتقاله من بايرن ميونخ مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن ينتهي عقد المدافع الفرنسي هذا العام مع البافاري، وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن صاحب الـ27 عامًا من المتوقع أن يشد الرحال إلى الدوري الفرنسي هذا الصيف.

ألتراس باريس سان جيرمان لا يريد لوكاس هيرنانديز

من الواضح أن الأمور اتخذت منحنى جدي بالنسبة لعشاق وجماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث بعد الشرخ الكبير في العلاقة مع ليونيل ميسي، كيليان مبابي، ونيمار الموسم الماضي، فإن الجمهور لا يريد أن تتم الصفقة مع لوكاس هيرنانديز.

في ذات السياق، قام رومين مابيل قائد ألتراس بي إس جي بمشاركة منشور على حساب الألتراس على موقع "إنستغرام"، أوضح فيه للاعب أنه غير مرغوب فيه في النادي.

ويكشف موقع "Sportbible" الأسباب التي أدت لرفض هيرنانديز من قبل المشجعين، أبرزها أنه مولود في مارسيليا والأهم أن والده جان فرانسوا كان لاعبًا في نادي مارسيليا الذي يعد ألد خصوم باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

إضافة لما سبق، فإن جماهير النادي الباريسي لا تزال غاضبة من لوكاس هيرنانديز واحتفاله العارم عندما أقصى بايرن ميونخ باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2020.

يشار إلى لوكاس هيرنانديز رغم تمثيله لمنتخب بلاده فرنسا، إلّا أنه نشأ وتربى في إسبانيا منذ أن كان في الرابعة من عمره، ولم يسبق له أن لعب أي مباراة في الدوري الفرنسي، كما أن ارتباطه بمارسيليا أمر من الواضح أنه لا يمكن تخطيه بالنسبة للجماهير.