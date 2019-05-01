ألفيش: أتمنى أن يتعلم نيمار مما حصل مع مشجع رين

أعرب داني ألفيش ظهير باريس سان جيرمان عن تمنيه بتعلم زميله نيمار مما حصل بعد نهائي كأس فرنسا.

واشتبك البرازيلي المثير للجدل مع أحد مشجعي رين، خلال توجهه لمنصة التتويج للحصول على ميدالية المركز الثاني عقب خسارة فريقه النهائي.

ودفع نيمار المشجع بعد تبادل الألفاظ بينهما، وضربه على رأسه مما يعني أنه بات معرضاً للإيقاف 8 مباريات وفقاً لتقارير إعلامية.

وقال ألفيش عما حصل:" أعتقد أنها حادثة عفوية حصلت بعد هزيمة صعبة وصادمة لنيمار وللجميع.

"رد الفعل كان مبالغاً فيه ولم يكن يجب أن يحدث منذ البداية، لكنه درس لنيمار على المدى الطويل، إنه شاب صغير يتمتع بشخصية استثنائية، لكنه يفقد أعصابه أحياناً.

وختم بقوله: "رغم الصداقة التي تجمعنا، لكني لا أتفق أبداً مع ما فعله، وأتمنى أن يكون قد فهم الدرس وألا يقوم بتكراره".