ألفيش: أقنعت نيمار برفض ريال مدريد

تحدث النجم البرازيلي داني ألفيش ظهير برشلونة السابق، عن كواليس إقناعه لمواطنه نيمار بالانضمام إلى البارسا ورفض عرض ضخم من ريال مدريد، فيما وجه نصيحة لمهاجم باريس سان جيرمان الحالي بالعودة إلى الفريق الكتلوني.

وقال ألفيش، في تصريحات لـ «راديو كتالونيا»: «اللاعب الوحيد الذي حاولت إقناعه بالذهاب إلى برشلونة هو نيمار، وصله عرض ضخم من ريال مدريد، وأخبرته أنه إذا أراد أن يشعر بالسعادة فعليه الانتقال إلى برشلونة، هذه كانت المرة الوحيدة التي أقنعت شخصاً فيها بشيء».

وأضاف: «لو كنت مكانه لعدت دون تفكير، لا أعتقد أبداً أن الأشخاص يرتكبون أخطاء عندما يتخذون قرارات، الجميع يعلم أن نيمار يمكنه مساعدة برشلونة و(ليونيل) ميسي أن يصبحا عملاقين مجدداً في الدوري الإسباني.

«في أوروبا، كرة القدم تصبح أكثر توازناً، الفريق لديه 11 لاعباً ومع ميسي يصبح لديك 13، كذلك مع نيمار، الفريق يملك 11 لاعباً ومع نيمار يصبح 13».