ألفيش: برشلونة مصدر السعادة الأكبر لنيمار

يرى البرازيلي داني ألفيش ظهير ساوباولو أن العودة لبرشلونة، كانت الوجهة الأنسب لمواطنه نيمار مهاجم باريس سان جيرمان.

وأثيرت العديد من التكهنات حول مصير النجم المثير للجدل خلال سوق الانتقالات الماضي، سواء بالبقاء أو الرحيل لبرشلونة أو ريال مدريد.

وقال الظهير الأيمن المخضرم في تصريحات صحفية عن مستقبل نيمار: "أعتقد أن سعادته في برشلونة أكثر من أي نادٍ آخر.

"رغبته تبدو أقوى في استعادة السنوات التي قضاها هناك قبل رحيله والاستمتاع بوقته بالنادي.

"عندما تشعر بالسعادة في مكان ما، تحاول العودة إليه من جديد، ومن وجهة نظري أن هذه الحالة تنطبق على نيمار".

يذكر أن نيمار تعرض لهجوم عنيف من جماهير باريس، بسبب إصراره على الرحيل عن صفوف النادي الفرنسي، ووصل الأمر للهتافات ورفع لافتات بالمدرجات.