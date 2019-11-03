ألفيش: رفضت العودة إلى برشلونة ويوفنتوس

كشف داني ألفيش الأسباب وراء رفضه العودة مجدداً إلى برشلونة أو يوفنتوس قبل الانضمام لساو باولو.

وتلقى الدولي البرازيلي عدة عروض الصيف الماضي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، لكن الظهير الأيمن المخضرم فضل العودة لبلاده.

قال ألفيش: "سنحت لي فرصة العودة ليوفنتوس، وكذلك لبرشلونة، والأخير كنت أرغب في العودة له.

"لكني فكرت، ماذا سأضيف لهذا النادي، كيف سيساعدني الأمر في أن أصبح لاعباً وشخصاً أفضل، أردت أن أعرف ما هي فرصي".

واختار ألفيش في نهاية الأمر الانتقال لساو باولو، وفسر قراره بأنه يريد المشاركة أساسياً للتواجد مع البرازيل في المونديال القادم.