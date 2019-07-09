ألفيش: ميسي لم يحترم الكثير من الناس بتصريحاته

ما زالت ردود الفعل تتواصل على تصريحات ليونيل ميسي الأخيرة والتي اتهم خلالها اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) بالفساد والانحياز للبرازيل.

وكانت الأرجنتين قد غادرت كوبا أميركا 2019 من نصف النهائي بالخسارة أمام البرازيل 0-2، ليتوج السيليساو باللقب فيما بعد بانتصاره على بيرو.

وقد اتهم "ليو" حكام البطولة بالانحياز لصالح المنظمين طوال البطولة، وانتقد تحديداً عدم احتساب ركلة جزاء لصالح زميله سيرجيو أغويرو خلال مواجهة نصف النهائي، إضافة للبطاقة الحمراء التي حصل عليها أمام تشيلي في مباراة تحديد المركز الثالث.

ألفيش الذي زامل ميسي طويلاً في برشلونة ويعد من أقرب أصدقائه تحدث عن الأمر بصراحة مؤكداً أن النجم الأرجنتيني لم يحترم الكثير من الناس في تصريحاته.

وقال: "الصديق لا يكون دوماً على صواب لمجرد أنه صديق. تستطيع أن تتحدث بانفعال أحياناً وقت اللحظات الصعبة، لكني ما زلت لا أوافق على ما قاله.

"أولاً، هو لم يحترم منتخب مثل البرازيل. ثانياً، هو لم يحترم العديد من اللاعبين المحترفين الذين وضعوا كل شيء جانباً وجاؤوا ليقاتلوا لتحقيق أحلامهم. أنا صديق يتحدث بالحقائق حين يحين موعدها، وأعتقد أنه كان مخطئاً في قول هذه الأشياء".

يذكر أن ألفيش لا يرتبط بأي نادٍ حالياً بعد نهاية عقده وعدم تجديده مع باريس سان جيرمان، وقد ارتبط بالعودة للبارسا ويوفنتوس مؤخراً.