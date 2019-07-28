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ألفيش يبحث عن فريق جديد عبر إنستغرام

منشور 28 تمّوز / يوليو 2019 - 03:33
داني ألفيش
داني ألفيش

لجأ داني ألفيش إلى موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، للبحث عن نادٍ جديد، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان عقب نهاية عقده.

وقال الدولي البرازيلي عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": "أبحث عن عمل... أين أقدم سيرتي الذاتية؟"

وأضاف ساخراً: "هل من أحد لديه وقت لقراءة سيرتي"، وذلك في إشارة إلى ألقابه العديدة مع منتخب البرازيل وأندية إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

ورفضت إدارة سان جيرمان، تجديد عقد ألفيش ليرحل عن الفريق الفرنسي هذا الصيف.

كلمات دالة:داني ألفيشيوفنتوسبرشلونةباريس سان جيرمانإشبيلية

Via SyndiGate.info


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