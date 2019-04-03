ألفيش يتراجع عن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

داني ألفيش

كشفت تقارير إعلامية فرنسية أن داني ألفيش تراجع عن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان رغم عرض النادي الفرنسي.

وعاد البرازيلي للمشاركة أساسياً مع النادي الباريسي بعد تعافيه من إصابة في الركبة نهاية الموسم الماضي أبعدته لفترة تجاوزت ستة أشهر.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن النادي عرض على ألفيش تمديد عقده الذي ينتهي يونيو القادم لموسم إضافي، مع إمكانية إضافة موسم آخر بعده.

ريال مدريد يكشف عن تحديثات جديدة لملعبه

سواريز: هدفي أنقذ روح برشلونة

زيدان: الحديث عن تصفية الفريق يظهر قلة احترام للاعبين

نيمار يستأنف التدريبات بعد تعافيه من الإصابة

إيمري يشيد بأوزيل

وأضافت الصحيفة أن الظهير الأيمن تراجع عن قبول العرض رغم موافقته المبدئية في فبراير الماضي بسبب رغبته بضمانات بخصوص مستقبل الفريق ومشروعه.

وأشار التقرير أن ألفيش انزعج من وداع الفريق المبكر لدوري أبطال أوروبا وبات يرغب في التعرف أكثر على خطة النادي بخصوص التعاقدات للموسم القادم وتدعيم الصفوف قبل إمضاء العقد.

وكان ألفيش قد انضم إلى باريس سان جيرمان صيف 2017 قادماً من صفوف يوفنتوس بعد موسم وحيد في إيطاليا.