ألفيش يشارك مع برشلونة في كأس مارادونا

سافر النجم الدولي البرازيلي المخضرم داني ألفيش مع وفد برشلونة الذي سيخوض مباراة ودية غداً الثلاثاء أمام بوكا جونيورز على ملعب مرسول بارك في الرياض بالسعودية.

وتقام المواجهة على شرف الأسطورة الراحلة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا.

ومن المتوقع أن يشارك الظهير الأيمن البالغ من العمر 38 عاماً للمرة الأولى منذ توقيعه على عقد مع الفريق الكتالوني الشهر الماضي كلاعب حر على أن يشارك رسمياً بدءاً من 1 يناير المقبل.

ويعد ألفيش أحد أنجح اللاعبين في تاريخ البلاوغرانا بعدما فاز معه بـ 23 لقباً.

وتعرضت رحلة برشلونة إلى السعودية لحملة انتقادات واسعة نظراً لتوقيتها غير المناسب بنظر الكثيرين جراء التراجع الواضح في المستوى وضرورة التركيز على تحسين الأداء في الدوري الإسباني.