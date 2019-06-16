ألفيش يشكك بمستقبله مع باريس سان جيرمان

أكد الظهير داني ألفيش أنه لم يحسم بعد مستقبله من حيث الاستمرار مع باريس سان جيرمان أو الرحيل.

وينتهي عقد الدولي البرازيلي مع بي إس جي بحلول نهاية يونيو الجاري، ويتواجد حالياً مع منتخب بلاده الذي يخوض غمار بطولة كوبا أميركا.

وقال ألفيش لصحيفة "سبورت": "كلما تقدم بي العمر أصبحت أفضل، لكن تركيزي منصب حالياً على المنتخب وكوبا أميركا وبعدها سنرى.

"لا أعرف ما إذا كنت سأستمر أم سأرحل، يعتمد مستقبلي على ما سيصلني من عروض، أحب جمهور بي إس جي والمسؤولين، لكننا لم نحقق المرجو من النتائج ونحتاج لفريق يقاتل من أجل ذلك".

وحول برشلونة: "دائماً سأكرر أن برشلونة هو منزلي، أحب هذا النادي وكل من فيه من أشخاص عملت معهم".

وعن نيمار: "نتمنى أن يحل مشاكله سريعاً لأنها ليست جيدة له ولحياته وعائلته وأصدقائه، أنا أحبه وأسانده".

وشارك ألفيش قائداً للبرازيل في اللقاء الافتتاحي في كوبا أميركا أمام بوليفيا والذي انتهى بانتصار كبير للسيليساو بثلاثيةٍ نظيفة.