ألفيش يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

أعلن داني ألفيش رحيله عن باريس سان جيرمان بحلول نهاية عقده الجاري بعد تجربة استمرت لموسمين.

وكان الدولي البرازيلي قد ألمح في وقت سابق لنيته الرحيل عن بطل فرنسا بسبب غياب العناصر المناسبة لتحقيق طموح الفريق بالتتويج الأوروبي.

ونشر ألفيش بياناً عبر حسابه على "إنستغرام" أعلن فيه رحيله عن الفريق الباريسي، متوجهاً بالشكر لكل من سانده في الفترة التي قضاها ضمن صفوفه.

واعتذر الظهير الأيمن عن أي تقصير من جانبه، مؤكداً أن كل تجربة لها بداية ونهاية، وأن تجربته رفقة بطل الليغ 1 حان وقت نهايتها.

وتكهنت وسائل الإعلام الفرنسية أن رحيل ألفيش قد يفتح الباب لرحيل مواطنه نيمار عن باريس هو الآخر في ظل الصداقة الوطيدة بينهما.

وانضم ألفيش قبل موسمين إلى صفوف بي إس جي مجاناً بعد تجربة استمرت لموسم مع يوفنتوس.

ويتواجد ألفيش حالياً مع منتخب البرازيل الذي يحمل شارة قيادته ضمن منافسات كوبا أميركا المقامة على أرضه.