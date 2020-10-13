ألمانيا تبحث عن مواصلة الصحوة في دوري الأمم

سيكون المنتخب الألماني، الثلاثاء، على موعد مع أول مواجهة رسمية ضد نظيره السويسري منذ مونديال 1966 حين يستضيفه في كولن ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، فيما يسعى المنتخب الإسباني للاستفادة من وضع مستضيفه الأوكراني المثقل بالغيابات.

وحقق المنتخب الألماني أخيراً، أول انتصار له في دوري أمم أوروبا، ويأمل اللاعبون والمدير الفني يواكيم لوف أن يستمر هذا التحول، حتى ولو كان هناك الكثير من العمل ينتظر الفريق.

وعاد الفريق إلى ألمانيا بعد أن حقق فوزه الأول على الإطلاق في البطولة، ويأمل المانشافت أن يؤدي هذا الفوز لتعزيز ثقة اللاعبين ورفع الروح المعنوية قبل مواجهة المنتخب السويسري الثلاثاء، وفي المباريات المقبلة.

ولم يكن أداء المنتخب الألماني، بطل العالم 2014، رائعاً في كييف، لكن هدفي ماتياس غينتر وليون غوريتسكا أديا إلى تهدئة أعصاب الجميع قليلا.

ويدخل المنتخب الألماني مباراته وجاره السويسري على خلفية فوزه على مستضيفه الأوكراني، محققاً انتصاره الأول في البطولة القارية الجديدة بعد سلسلة من خسارتين وتعادلين في النسخة الأولى، ثم تعادلين في النسخة الحالية ضد إسبانيا وسويسرا.

وكان من المفترض ألا يلعب المنتخب الألماني ضمن المستوى الأول في النسخة الثانية من البطولة بعدما أنهى منافسات المجموعة الأولى من النسخة الأولى خلف هولندا وفرنسا، ما كان سينزله إلى المستوى الثاني، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أدخل تعديلًا على نظام المسابقة برفع عدد منتخبات المستوى الأول من 12 إلى 16 لنسخة 2020–2021، مما أبقى المانشافت بين الكبار.

كان الفوز على أوكرانيا المثقلة بالغيابات، الأول أيضاً لرجال لوف منذ عودة المنافسات الدولية بعد توقف دام قرابة عشرة أشهر، بعد أن تعادل أيضاً ودياً مع تركيا 3-3 الأربعاء الماضي.

وأنتج التعادل مع تركيا حالة من السخط لدى لوف الذي أعرب عن غضبه وإحباطه بعد المباراة، واعتباره أن المنتخب يعاني من مشكلة في القيادة في الميدان.

وأجرى لوف تسعة تغييرات على التشكيلة التي واجهت الأتراك، ولم يشارك في مباراة السبت سوى أنتونيو روديغير ويوليان دراكسلر.

استحق الألمان الفوز في كييف بعد تقدمهم بهدفي غينتر وغوريتسكا قبل أن يقلص صاحب الأرض النتيجة في ربع الساعة الأخير من ركلة جزاء.

وكان لوف راضياً عما قدمه لاعبوه في مباراة كييف التي أقيمت أمام قرابة 17500 متفرج، وهو ما يعادل حوالي 30 في المئة من السعة الإجمالية للمدرجات وفقاً لبروتوكولات يويفا، وقال: “كان بإمكاننا أن نتقدم 3 أو 4-0 قبل أن نتلقى ركلة جزاء. لم نترك خلال المباراة سوى القليل من الفرص للأوكرانيين. قدمنا أداءً ثابتاً من الناحية الدفاعية”.

ورأى مهاجم بايرن ميونيخ سيرج غنابري أن الفوز على أوكرانيا: “كان صعباً لكنه خطوة إلى الأمام… كان من المهم جداً أن نفوز”.

وبعد الفوز على أوكرانيا الجريحة، سيكون رجال لوف أمام اختبار أصعب بكثير ضد سويسرا في أول مواجهة بين المنتخبين على صعيد المسابقات الرسمية منذ الدور الأول لمونديال 1966 حين خرج المانشافت منتصراً بخماسية نظيفة، بينها ثنائية للقيصر فرانتس بكنباور.

وتحتل سويسرا المركز الرابع الأخير في المجموعة بنقطة واحدة من تعادلها في الجولة الثانية مع ألمانيا بالذات 1-1 في بازل بغياب معظم لاعبي بايرن ميونيخ بسبب موسمه الطويل ووصولهم إلى نهائي أبطال أوروبا حيث توجوا باللقب على حساب باريس سان جيرمان.

وستكون الجولة الرابعة مصيرية للمضيف السويسري الذي وصل إلى نصف نهائي النسخة الأولى قبل الخسارة أمام البرتغال 1-3، لأنه يواجه الآن خطر الهبوط إلى المستوى الثاني بعد أن عجز فريق المدرب فلاديمير بيتكوفيتش عن تحقيق أي فوز في مبارياته الثلاث الأولى.

على غرار ما فعلت ألمانيا في كييف، يسعى المنتخب الإسباني إلى العودة بالنقاط الثلاث على حساب فريق المدرب أندريه شيفتشينكو الذي قدم ضد المانشافت أداءً أفضل بكثير من هزيمته الودية الساحقة ضد فرنسا منتصف الأسبوع الماضي 1-7، متأثراً بخوض اللقاء بفريق غاب عنه الكثير من العناصر نتيجة الإصابة بفيروس كورونا أو اضطرارهم إلى وضع أنفسهم في الحجر الصحي.

كان شيفتشينكو راضياً بعد الخسارة أمام ألمانيا عن “أدائنا بالرغم من المشاكل التي نعاني منها. لعبنا ضد خصوم أقوياء، فريق من الطراز الرفيع، بغياب ستة أو سبعة من لاعبينا الأساسيين. بالنسبة لنا سيكون من الصعب أن نتعامل مع غياب لاعب أو لاعبين (فكيف إذا غاب خمسة أو ستة)، بالتالي أنا سعيد برد فعل فريقي في هذه الظروف”.

ويأمل المنتخب الإسباني أن يقدم، الثلاثاء، مستوى أفضل من الذي ظهر به ضد سويسرا حيث عانى لتحقيق فوزه الثاني ونقطته السابعة بفضل هدف سجله ميكيل أويارزابال.

ويعول المنتخب الإسباني بقيادة مدربه العائد لويس إنريكي على سجله المميز أمام أوكرانيا، إذ خرج فائزاً من المواجهات الخمس الأخيرة بين المنتخبين، آخرها في الجولة الثانية من البطولة الحالية برباعية.