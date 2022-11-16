ألمانيا تتغلب على عُمان ودياً استعداداً لكأس العالم 2022

أنهى منتخب ألمانيا تحضيراته لبطولة كأس العالم قطر 2022 بالتغلب على مستضيفه العُماني ودياً بهدفٍ دون رد اليوم الأربعاء في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلطان قابوس الرياضي.

حمل هدف اللقاء الوحيد توقيع نيكلاس فولكروغ في الدقيقة 80.

واعتمد المدير الفني الألماني هانزي فليك على تشكيلة مكونة من الحارس مانويل نوير.

فيما شارك لوكاس كلوسترمان وتيلو كيهرر وماتياس غينتر وديفيد راوم في خط الدفاع.

وشهد خط الوسط تواجد إيلكاي غوندوغان وليون غوريتسكا ويوناس هوفمان وكاي هافيرتز وليروي ساني.

أما خط الهجوم فشهد مشاركة يوسوفا موكوكو.

يذكر أن منتخب ألمانيا يشارك في بطولة كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الخامسة رفقة منتخبات اليابان وإسبانيا وكوستاريكا.