ألمانيا تحقق فوزاً كبيراً على آيرلندا الشمالية

نجح المنتخب الألماني، في إنهاء مشواره بتصفيات يورو 2020 بانتصار ساحق على ضيفه منتخب آيرلندا الشمالية 6-1.

خاض المانشافت اللقاء كتحصيل حاصل، بعد ضمانه التأهل للبطولة بشكل رسمي عقب الفوز على بيلاروسيا هذا الأسبوع.

وأمطرت ألمانيا شباك الضيوف على مدار فترات المباراة، بعد هدف التقدم المبكر للضيوف عبر مايكل سميث في الدقيقة السابعة.

سيرج غنابري أدرك التعادل لبلاده في الدقيقة 19، قبل أن يسجل ليون غوريتسكا الهدف الثاني قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عاد غنابري بثنائية أخرى في الدقيقتين 47 و60، بينما أضاف غوريتسكا الخامس في الدقيقة 73.

وفي الدقائق الأخيرة، تمكن يوليان براندت من اختتام السداسية بمساعدة زميله توني كروس في الوقت بدل الضائع.

الانتصار حافظ لألمانيا على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 21 نقطة، لتتأهل مع هولندا صاحبة المركز الثاني بـ19 نقطة.

وفي المركز الثالث جاءت آيرلندا بـ 13 نقطة، ثم بيلاروسيا بـ 4 نقاط، وإستونيا بنقطة وحيدة في المركز الخامس بعد 8 مباريات.