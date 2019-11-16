ألمانيا تسحق بيلاروسيا وتبلغ يورو 2020

حقق منتخب ألمانيا انتصاراً هاماً وثميناً على ضيفه البيلاروسي بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب بوروسيا بارك في مونشنغلادباخ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2020.

تأتي قيمة هذا الانتصار أن المانشافت ضمن رسمياً المشاركة في البطولة الصيف القادم بعد منافسة شرسة مع منتخبي هولندا وآيرلندا الشمالية.

ألمانيا بدأت رباعيتها عبر المدافع ماتياس غينتر في الدقيقة 41، ثم عزز ليون غوريتسكا في الشوط الثاني بهدف في الدقيقة 49، قبل أن يضيف توني كروس الهدف الثالث في الدقيقة 55، ويعود نجم ريال مدريد ويحرز الرابع لبلاده والثاني له في الدقيقة 83.

الانتصار رفع رصيد ألمانيا إلى 18 نقطة انفردت على أثرها بصدارة المجموعة، في الوقت الذي تجمد رصيد بيلاروسيا عند النقطة الرابعة في المركز قبل الأخير.

التأهل الذي تحقق للألمان أتى بفضل التعادل السلبي الذي خيّم على مباراة هولندا وآيرلندا الشمالية، مما جعل استحالة وصول الأخيرة لنفس نقاط أحفاد بيسمارك، في الوقت الذي تتفوق فيه الطواحين عليها بالمواجهات المباشرة، ليتأهل ألمانيا وهولندا رسمياً لليورو.

بينما سيشارك منتخب آيرلندا الشمالية على الأرجح في الملحق، لكن سيتعين عليه الفوز على منتخب ألمانيا في المباراة المقرر أن تجمع بينها ضمن الجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل.

يذكر أن هذه التصفيات كانت صعبة على ألمانيا بسبب عملية الإحلال والتجديد التي قام بها المدرب يواكيم لوف في أعقاب الخروج المفاجئ من كأس العالم 2018 منذ الدور الأول، لكن يبدو أن بطل العالم 2014 قد نجح في إعادة إحياء هذا الجيل بأفضل صورة ممكنة.