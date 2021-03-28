ألمانيا وإيطاليا والسويد تحقق الفوز في تصفيات كأس العالم

حققت منتخبات ألمانيا وإيطاليا والسويد انتصارات مهمة في مشوارها للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

لحساب المجموعة العاشرة، تغلب منتخب ألمانيا على مستضيفه الروماني بهدفٍ نظيف سجله سيرج غنابري في الدقيقة 17.

ورفع منتخب ألمانيا رصيده بالتالي إلى 6 نقاط في صدارة مجموعته.

وضمن المجموعة الثالثة، فاز منتخب إيطاليا على مستضيفه البلغاري بنتيجة 2-0، وجاء الهدفان عن طريق أندريا بيلوتي (43 من ركلة جزاء)، والبديل مانويل لوكاتيلي (82).

وعزز منتخب إيطاليا بالتالي صدارته للمجموعة برصيد 6 نقاط.

وفي منافسات المجموعة الثانية، تفوق منتخب السويد على مستضيفه منتخب كوسوفو بثلاثية نظيفة، حملت الأهداف تواقيع كلٍ من لودفيغ أوغوستينسون (12)، وأليكساندر إيساك (35)، وسيباستيان لارسون (70 من ركلة جزاء).

بهذه النتيجة، رفع منتخب السويد رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول بفارق نقطتين عن منتخب إسبانيا صاحب المركز الثاني.