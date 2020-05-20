ألونسو لا يستبعد العودة إلى فورميولا ون

أكد بطل العالم السابق الإسباني فيرناندو ألونسو أنه لم يتخل عن فكرة العودة إلى بطولة العالم لسباقات فورميولا ون حتى وإن كان في الثامنة والثلاثين من عمره، وذلك وسط الحديث عن إمكانية خلافة الأسترالي دانييل ريكياردو في فريقه السابق رينو لموسم 2021.

وأكد الفائز مع رينو بلقب بطل العالم عامي 2005 و2006، أنه “من الناحية البدنية ومن حيث الحافز، أنا في القمة وبالتالي أود أن أركز على بطولة كبرى، سواء كانت العودة إلى فورميولا ون أو بطولة العالم للتحمل أو سباقات ‘إنديكار”.

ومنذ رحيله عن فورميولا ون في نهاية موسم 2018، توج ألونسو بلقب بطل العالم لسباقات التحمل في موسم 2019-2018، وفشل في التأهل للمشاركة الثانية في سباق إنديانابوليس 500 ميل عام 2019، وخاض رالي داكار 2020 حيث حل في المركز الثالث عشر.

لكن السائق الإسباني لا يرى نفسه يعود إلى رالي دكار العام المقبل، موضحاً “حاولت لأرى كيف يمكنني أن أعبر عن نفسي خلف مقود سيارة مختلفة. كانت تجربة إيجابية سأكررها بالتأكيد في المستقبل. لكني أعتقد بأن التحدي القادم بالنسبة لي سيكون على مستوى أعلى، لأن لدي شعور بأني ما زلت متمتعاً 100 في المئة من قدراتي”.

وبعد تجارب من دون ألقاب مع ماكلارين (2007 ثم من 2015 حتى 2018) وفيراري (2014-2010)، هناك إمكانية أن يعود ألونسو لخوض مغامرة ثالثة مع رينو (الأولى بين 2003 و2006 والثانية 2009-2008) بعد أن خسر الفريق الفرنسي خدمات ريكياردو لموسم 2021 بانتقاله إلى ماكلارين لخلافة الإسباني الآخر كارلوس ساينز المنتقل بدوره إلى فيراري.