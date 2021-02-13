أليسون يتسبب بخسارة ليفربول أمام ليستر سيتي

قلب ليستر سيتي الطاولة على ضيفه ليفربول في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ووكرز ضمن منافسات المرحلة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح النجم محمد صلاح التسجيل للريدز في الدقيقة 67، ليضع فريقه في المقدمة بهدف رائع عزز به صدارة الهدافين.

لكن تقدم ليفربول أمام ليستر لم يدم طويلاً، حيث احتاج الثعالب ست دقائق لتسجيل ثلاثة أهداف وسط أخطاء دفاعية للريدز في الدقائق 78 و81 و84 من اللقاء.

وارتكب أليسون حارس مرمى ليفربول خطأ مكرراً للمباراة الثانية على التوالي كلَّف به فريقه الهدف الثاني الثاني، ليتلقى الريدز الهزيمة الثالثة توالياً.