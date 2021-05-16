أليسون يتقمص دور البطولة ويقود ليفربول لفوز ثمين على ويست بروميتش

ظفر ليفربول بثلاث نقاط غالية بعدما فاز على مستضيفه ويست بروميتش آلبيون بهدفين لهدف في الثواني الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب ذا هاوثورنز ضمن المرحلة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الرغم من أن وست بروميتش ضمن الهبوط إلى الدرجة الأولى، إلا أنه قدم مباراة كبيرة وكان نداً كبيراً للريدز على مدار التسعين دقيقة.

افتتح روبسون كانو التسجيل لصاحب الأرض في الدقيقة 15، لكن النجم محمد صلاح أحرز هدف التعادل بطريقة استثنائية في الدقيقة 33 بتمريرة حاسمة من ساديو ماني.

ومع الدقيقة الأخيرة، حصل ليفربول على ركلة ركنية خرج الحارس أليسون بيكر من مرماه لمساندة الهجوم فيها.

وتمكن الحارس البرازيلي من تحويل الكرة برأسه داخل الشباك معلناً عن ثلاث نقاط غالية للريدز.

بهذا الانتصار، أصبح رصيد ليفربول 63 نقطة في المركز الخامس، لتتزايد حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بابتعاده فقط بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي رابع الترتيب، وثلاث عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.